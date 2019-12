Com base parlamentar bem consolidada, Camilo tem menos dificuldades para aprovação de projetos na AL

Com o fim de 2019 se aproximando, o Governador do Estado do Ceará, Camilo Santana, chega ao final do 1º ano do seu 2º mandato. O jornalista Luzenor de Oliveira ressalta que o governador finaliza o ano com uma base parlamentar bem consolidada, sem dificuldades para aprovar as mensagens encaminhadas pelo executivo à Assembleia Legislativa.

Durante o Bate Papo Político do Jornal Alerta Geral, desta terça-feira (10), os jornalistas Luzenor de Oliveira e Beto Almeida, comentaram sobre a reunião, que ocorreu na tarde dessa segunda-feira (09), entre o governador do estado e os 38 deputados estaduais que integram a base de apoio ao governo.

Beto concorda que a base de Camilo é ampla e lhe dá segurança, principalmente no que se refere a tramitação de projetos e mensagens dentro da Assembleia Legislativa. O jornalista destaca que além das medidas que já foram encaminhadas por Camilo à Assembleia Legislativa, o governador antecipou para os deputados estaduais um pacote que faz ajustes no sistema previdenciário dos servidores públicos estaduais.

Segundo Beto, a perspectiva é que o pacote seja aprovado em 2019, antes do recesso parlamentar. Diante da proximidade da data, o jornalista acredita que será necessário aumentar os dias de trabalho parlamentar na Assembleia Legislativa por conta da discussão do pacote. Beto ainda esclarece que o pacote se trata de uma “série de adaptações ao que já foi aprovado na reforma da previdência do Governo Federal”.

Luzenor informa que a mensagem que trata sobre o pacote, chega hoje à Assembleia Legislativa e que antes do recesso dos parlamentários, o governador desejaria ver o projeto aprovado. O jornalista destaca que do ponto de vista numérico, Camilo não encontrará dificuldades para aprovar as adaptações no texto.