Com cadeia lotada, município de Caridade realiza nova transferência de presos

Na tarde dessa segunda-feira, mais uma transferência de presos da Cadeia de Caridade. Dessa vez foram transferidos 30 presos para presídios da região metropolitana de Fortaleza.

A Cadeia de Caridade já estava ficando novamente lotada, pois é a única unidade prisional da região que está aberta e hoje recebe presos de todas as cidades da região do sertão central e todas as cidades da região da Serra.

Com a transferência desses 30 presos nessa segunda-feira, já são mais de 200 presos transferidos da Cadeia de Caridade desde o começo do ano.

E mais…

Em Caridade/CE, no km 348 da BR-020, por volta das 18h40 de ontem, 5, policiais rodoviários federais abordaram um veículo FORD/F11000 que transportava um CICLOMOTOR DAFRA/SUPER 50, sem placa. Solicitadas ao condutor, um homem de 47 anos, as documentações dos veículos, foi apresentado um DANFE (Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica) com indícios de adulteração.

Diante das circunstâncias, o indivíduo foi encaminhado, por uso de documento falso, à Delegacia de Polícia Civil de Canindé para os procedimentos cabíveis.