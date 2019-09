Com casos no Ceará, Brasil contabiliza mais de 4 mil registros confirmados de sarampo

O Brasil registrou 4.507 casos confirmados de sarampo em 19 estados, nos últimos 90 dias, de acordo com balanço divulgado pelo Ministério da Saúde. O número representa um aumento de 13% em relação ao último monitoramento. O Ceará e a Paraíba passaram a integrar a lista de estados com transmissão ativa do sarampo. Os dados são referentes ao período de 30 de junho a 21 de setembro

De acordo com o balanço, o Ceará registra cinco casos confirmados da doença, 130 foram notificados e 31 estão em investigação. Em todo Brasil, são 21.711 casos em investigação. Até o momento, não há novos registros de mortes pela doença. Ao todo, neste ano, foram registrados quatro óbitos.

O sarampo é uma doença viral grave e altamente contagiosa que pode evoluir para complicações e levar à morte. A transmissão ocorre no contato de pessoa para pessoa e pela propagação no ar. A vacinação é uma das principais estratégias para combater a doença.

Ao todo, foram distribuídos, pelo Ministério da Saúde, R$ 22,8 milhões para garantir a vacinação de rotina nos estados e a dose extra, chamada de dose zero, às crianças de seis meses a 11 meses e 29 dias. Mais R$ 37 milhões serão destinados para este fim até dezembro.