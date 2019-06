Com cinco títulos de diferença na Copa América, Brasil e Paraguai se enfrentam nesta quinta pelas quartas de final

A seleção brasileira entra em campo nesta quinta-feira (27) com o desafio de seguir em frente na Copa América 2019. Pela primeira partida das quartas de final, o Brasil encara o Paraguai, na Arena do Grêmio, em Porto Alegre, a partir das 21h30.

Os canarinhos se classificaram em primeiro lugar no grupo A, somando 2 vitórias e 1 empate. No último jogo, a seleção goleou o Peru por 5 a 0. Do outro lado, no entanto, a situação é inversa. A má atuação do adversário dá confiança à seleção brasileira: o Paraguai é a única equipe classificada para as quartas de final que ainda não venceu.

As seleções entram em campo com uma diferença de cinco títulos da Copa América – a seleção canarinha já se sagrou campeã em cinco oportunidades. Mesmo não perdendo há quatro jogos, os paraguaios têm um histórico frustrante na competição: são apenas dois empates (2 a 2 com o Catar e 1 a 1 com a Argentina) e uma derrota (1 a 0 contra a Colômbia).

Além disso, o histórico de confrontos é positivo para os brasileiros. A seleção só perdeu dois jogos para os paraguaios em casa: um amistoso em 2002 e pela Copa América de 1949. Foram 38 jogos, com 26 vitórias e 10 empates.

As outras partidas de quartas de final serão disputadas entre Argentina e Venezuela (amanhã, às 16h, no Rio ), Colômbia e Chile (amanhã, às 20h, em São Paulo) e Uruguai e Peru (no , 29, às 16h, em Salvador).

(*) Com informações da Agência Brasil.