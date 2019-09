Com destaque para mel e calçados, Crato apresenta superávit na balança comercial

O município do Crato, na Região do Cariri do Ceará acumulou, no primeiro semestre de 2019, US$ 575,8 mil em exportações. O maior destaque econômico do Crato é o mel. O produto representa 78% do volume exportado e lidera as exportações do município. As informações são do estudo Análise em Comex – Municípios realizado pelo Centro Internacional de Negócios da Federação das Indústrias do Estado do Ceará (FIEC).