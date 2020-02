Com início da quadra chuvosa, os cearenses precisam ter cuidados básicos para evitar as arboviroses

Com início da quadra chuvosa nos municípios cearenses, toda a população está vulnerável a contrair arboviroses, doenças como dengue, zika e chikungunya. Para algumas pessoas, as doenças podem causar ainda mais complicações. É o caso de pacientes com doenças crônicas nos pulmões ou no coração.

As arboviroses podem agravar os problemas já existentes porque esses pacientes têm uma saúde mais frágil, descompensam mais facilmente e por isso precisam de uma atenção especial. A orientação é que esses pacientes busquem atendimento de saúde logo que apresentarem os primeiros sintomas.

O diagnóstico precoce e o tratamento em tempo oportuno reduzem significativamente as chances de agravamento dessas doenças.

Para evitar as complicações, é preciso se proteger e ficar atento aos sintomas das arboviroses. Em especial, grávidas, idosos e doentes crônicos. Febre acompanhada de dor de cabeça, manchas vermelhas na pele, dor articular, dor muscular, dor atrás dos olhos ou mal-estar são alguns dos sinais mais comuns.

As medidas preventivas, como evitar deixar água parada nos domicílios, usar repelentes, são fundamentais.