Com lesão no pé, Edinho vira dúvida no Fortaleza para o jogo contra o Goiás

Ausência no treino do Fortaleza desta quarta-feira (28), realizado no CT Ribamar Bezerra, em Maracanaú, Edinho é dúvida para o confronto com o Goiás, no próximo domingo (1), na Arena Castelão, pela 17ª rodada da Série A do Campeonato Brasileiro. O meia-atacante do Leão foi diagnosticado com fascite plantar no pé direito. Além dele, Araruna também não participou dos trabalhos com o restante do grupo enquanto Bruno Melo e Felipe, ausentes na terça (27), trabalharam normalmente.

Um dos artilheiros do Leão com sete gols na temporada, Edinho é jogador de habilidade e veloz. No entanto, já é a segunda lesão sofrida pelo atleta nos últimos três meses.