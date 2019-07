Com mais de 25 mil novas empresas, Ceará registra crescimento no número de empreendedores

O número de novas empresas registradas na Junta Comercial do Estado do Ceará (Jucec), autarquia vinculada à Secretaria do Desenvolvimento Econômico e Trabalho, cresceu 13,5% no primeiro semestre deste ano. Ao todo, são 41.557 novos negócios. Em 2018, foram registradas 15.605 empresas. A cidade que mais registrou novas empresas, depois da capital cearense, foi Juazeiro Norte com 1.778 empresas abertas.

O número de fechamentos de empresas registradas no primeiro semestre deste ano foi de 15.605, menos da metade do número de novos negócios registrados de janeiro a junho deste ano. Para a presidente da Jucec, Carolina Monteiro, os números são positivos e representam o resultado do processo de simplificação do registro empresarial.

Os Empresários e Microempreendedores Individuais (MEI) foram o tipo jurídico que mais abriram empresas neste primeiro semestre, como também em 2018.