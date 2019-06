Com melhor resultado do país, Ceará terá R$ 678 milhões de investimentos em energia solar

O Ceará vai receber nos próximos anos um total de R$ 678,35 milhões em investimentos no setor de energia solar. O desempenho foi atestado durante leilão de geração de energia A-4, realizado ontem (28) em São Paulo. De um total de 15 projetos contratados nos setores de energia hidrelétrica, eólica, solar fotovoltaica, termelétrica e biomassa, o Estado obteve o maior volume de aportes do País, com cinco projetos comercializados e potência de 163,7 megawats (MW). A cidade de Milagres, no Cariri cearense, deve receber investimentos dos cincos projetos vencedores.

Com o resultado, o Estado obteve 50,42% do potencial nominal no leilão. De acordo com o consultor de energia, Jurandir Picanço, o Governo licitou projetos de energia eólica, solar, biomassa e pequenas centrais hidrelétricas. Do total de energia que vai ser contratada, mais da metade é do Ceará, com 80%, e 20% de Minas Gerais

De acordo com as estatísticas sobre os preços de venda de energia por megawatt (R$/MWh) dos estados no leilão, o Ceará tem o menor preço do Brasil, com média de R$ 64,99/MWh.

Se o valor fosse alto, não tínhamos nem vencido o leilão. O investidor ofereceu o preço mais baixo para ter mais competição, explicou Picanço.

Ainda conforme o consultor de energia, o Governo comprou pouca quantidade de energia para manter a cadeia produtiva do País.