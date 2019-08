Com menos de três meses para acabar o prazo, mais de 700 mil fortalezenses ainda não realizaram o cadastro biométrico

O recadastramento biométrico em Fortaleza tem preocupado Tribunal Regional Eleitoral do Estado (TRE-CE). Com menos de três meses para o fim do prazo, que encerra no dia 29 de novembro, 725 mil pessoas ainda não fizeram a biometria, segundo a Justiça Eleitoral. O número representa 40,7% do total do eleitorado da Capital. Já em todo Estado, dos 184 municípios cearenses, 129 já estão com 100% da biometria cadastrada.

A campanha de recadastramento biométrico do TRE-CE iniciou em 2009, no Eusébio. Ano passado, cerca de 4,9 milhões de eleitores do Ceará votaram por meio da identificação biométrica. Neste ano, Fortaleza e outros 54 municípios estão obrigados a fazer a biometria. A meta do Tribunal é que 100% dos eleitores do Estado votem com biometria em 2020.

De acordo com a coordenadora de administração do cadastro eleitoral do Tribunal, Lorena Belo, a procura do eleitorado é 50% menor que o total da capacidade de atendimento.

A gente pode atender mais de 4 mil eleitores por dia, sem dificuldade, podendo chegar a 5 mil, mas a média de comparecimento tem sido de aproximadamente 2 mil. Está muito abaixo do que a gente pode atender, ressalta.

A coordenador afirma que se a pessoa não fizer a biometria, o título eleitoral será cancelado e, por conta disso, o cidadão pode ser prejudicada em outras coisas, como ficar impedido de se matricular em instituições de ensino públicas, se for servidor (público) vai ter atraso no salário e o cidadão não vai poder emitir passaporte.

Do total de eleitores aptos a votar no Estado (6,4 milhões), 5,4 milhões (85% do eleitorado do Ceará) já fizeram o cadastramento biométrico. Faltam, ainda, 965 mil pessoas para que o Ceará atinja 100% do cadastro.

Confira os postos de atendimento

De segunda a sexta, das 10 às 19h, e aos sábados, das 10 às 17h:

– Posto do Shopping Via Sul;

– Posto do Shopping Parangaba;

– Posto do Shopping RioMar Kennedy;

– Posto do Shopping Benfica;

– Posto do North ShoppingJóquei;

– Posto do Shopping RioMar Fortaleza;

– Posto do Shopping Iguatemi.

De segunda a sexta, das 8 às 17h:

– Central de Atendimento ao Eleitor, do Tribunal Regional Eleitoral, na Praia de Iracema;

– Centro de Cidadania e Direitos Humanos, no Conjunto Ceará;

– Vapt-Vupt de Messejana;

– Vapt-Vupt do Antônio Bezerra;

– Unidade Móvel no Fórum Clóvis Beviláqua;

– Posto do Parque das Crianças;

– Posto na Assembleia Legislativa;

– Posto na Universidade Estadual do Ceará.