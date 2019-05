Com o pé direito! Leão tem chances claras de se sagrar campeão do Nordeste

Com o pé direito! O Leão largou na frente na final da Copa do Nordeste e venceu o Botafogo-PB, por 1 a 0, na Arena Castelão, pelo primeiro jogo da decisão. Wellington Paulista foi o nome que decidiu a partida pelo lado Tricolor. No primeiro tempo, Romarinho e Tinga tiveram as principais oportunidades, mas sem sucesso. Já o Botafogo, preferiu segurar os donos da casa e não se lançou ao ataque.

No segundo tempo, o Leão começou no ataque, mas, Romarinho, mais uma vez, viu a bola ir para fora. Aos 33 minutos, no entanto, Wellington Paulista aproveitou cruzamento rasteiro de Edinho e balançou as redes. Pela primeira vez na competição, o Alvinegro da Paraíba conheceu a derrota – boa notícia para os tricolores. Agora, basta um empate para o Leão do Pici levantar a taça de melhor do Nordeste.

Os times voltam a se enfrentar na quarta-feira (29) que vem, no Almeidão, em João Pessoa (PB). O Leão segue confiante e o técnico Rogério Ceni mais ainda – entre os três títulos que disputou, em dois saiu vitorioso (campeão brasileiro na série B de 2018 e campeão cearense diante do maior rival, Ceará, no início deste ano. Sem o título da Copa do Nordeste na carreira, mas chances claras de quebrar essa marca, o Leão apresenta, até aqui, um ótimo desempenho.