Com o retorno das atividades, aeroporto de Juazeiro do Norte registra superlotação

O aeroporto Orlando Bezerra de Menezes, em Juazeiro do Norte, registrou na madrugada desta terça-feira (2), uma superlotação de passageiros. A grande quantidade de pessoas ocorre um mês após as companhias aéreas Azul e Gol passarem a operar no equipamento após a saída da Avianca.

Os passageiros tiveram dificuldades para realizar o check-in das companhias aéreas e alguns foram obrigados a esperar do lado de fora do prédio.

Os voos oferecidos nesta madrugada tinham como destino Campinas, São Paulo e Recife. Também estava prevista a chegada de um voo de São Paulo para Juazeiro.

Em nota, a Empresa Brasileira de Infraestrutura Aeroportuária (Infraero) esclarece que fez adequações no layout da área de check-in do Aeroporto de Juazeiro do Norte para garantir a fluidez no processamento de passageiros. Além disso, nas áreas de inspeção, a Infraero dobrou o número de equipes em horário de pico, isto é, nas madrugadas de sábado, quando o terminal, que antes recebia dois voos, agora opera quatro frequências simultâneas.