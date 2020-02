Com pênalti perdido, Fortaleza e Ceará empatam no primeiro Clássico-Rei do ano

Neste sábado (1º), o Fortaleza e o Ceará se enfrentaram no primeiro Clássico-Rei de 2020 na Arena Castelão. Recheado de erros de abirtragem, os dois times empataram em 1 a 1. O zagueiro Klaus abriu o placar de cabeça aos 31 minutos do primeiro tempo. Osvaldo descontou na segunda etapa em um golaço de bicileta aos 17 minutos. Aos 35, Rick, em posição legal, teve um gol anulado. A chance de virar o placar bateu na porta do Ceará mais uma vez aos 43 minutos em pênalti cometido por Quintero. Vinícius foi para a bola, cobrou mal, e Felipe Alves defendeu com o peito.

O time do Fortaleza teve duas chances logo nos minutos iniciais com Carlinhos e Wellington Paulista. O Ceará descontou com Samuel Xavier em cruzamento na área para Rafael Sobis, que cabeceou na trave. Aos 17, Bruno Pacheco perdeu a disputa de bola com Mariano Vázquez, que levantou na área para Osvaldo fazer um golaço bicicleta. Os ânimos ficaram exaltados na beira do campo e tanto Argel Fucks quanto Rogério Ceni levaram cartão amarelo aos 20 minutos.