Com preços altos em abril, tomate pode ficar mais barato em maio

O preço do tomate, que estava pesando no bolso do cearense, está começando a cair em maio. Nas principais centrais de abastecimento o produto já apresentou sinais de queda durante a primeira quinzena deste mês. O tomate chegou a custar mais de R$ 6 em abril em alguns mercados atacadistas, cerca de 70% mais caro se comparado com o mesmo período do ano passado. Os dados são do 5º Boletim Prohort, divulgado pela Companhia Nacional de Abastecimento (Conab).

O estudo mostra que a cebola também está com preços elevados, mas a expectativa é que tanto a cebola quanto o tomate registrem queda nos próximos dias. De acordo com a gerente de Modernização do Mercado Hortigranjeiro da Companhia, Joyce Rocha Fraga, durante o segundo semestre do ano as condições climáticas são mais favoráveis para produção de hortaliças.

O levantamento é feito mensalmente a partir de informações fornecidas pelos grandes mercados atacadistas do país, em oito estados, entre eles Ceará, Minas Gerais e Pernambuco.