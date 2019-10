Contrariando a previsão de cenário desfavorável para chuvas, Fortaleza tem manhã chuvosa

Diferente do habitual, a manhã desta quarta-feira (16) não amanheceu ensolarada na capital da terra do sol. Contrariando previsões da Fundação Cearense de Meteorologia e Recursos Hídricos (Funceme), que indicavam nebulosidade variável em todo o Ceará até quinta-feira (17).

Segundo o órgão, o Ceará não teria um cenário favorável a chuvas até, pelo menos, entre terça (15) e quinta-feira (17). “De acordo com as atuais condições de tempo, há uma maior concentração de nuvens sobre a região mais ao sul do estado, porém, sem relação com cenário para precipitações. A tendência é que o Ceará tenha céu variando entre parcialmente nublado e claro nestes três dias”, divulgou a Funceme nessa terça-feira (15).