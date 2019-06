Com quatro anos de atividades Ciclofaixa de Lazer do Cariri atrai mais de 110 mil ciclistas

A Ciclofaixa de Lazer do Cariri comemora, no próximo domingo, mais um aniversário. São quatro anos de atividades, sempre aos domingos, em que uma faixa da CE-060, na Avenida Leão Sampaio, que liga os municípios de Juazeiro do Norte à Barbalha, fica destinada exclusivamente para o uso de ciclistas e pedestres.

Criada pelo Governo do Estado e executada pela Secretaria das Cidades através do Detran, nos quatro anos de atividade, foram realizados 201 eventos que contaram com a participação de 112.730 ciclistas, ou seja, uma média de 560 ciclistas a cada domingo.

No quarto aniversário da Ciclofaixa de Lazer, a programação será diferenciada. A partir das 6h30 será oferecido uma café da manhã na Praça José Hilânio, e logo em seguida será realizado o passeio ciclístico.

Para as crianças, a equipe do Detran Itinerante realizará ações de educação para o trânsito, além de passeio no Trenzinho da Alegria. O evento é aberto ao público e gratuito. Este ano, os organizadores estão em campanha para ajudar o Instituto de Apoio a Criança com Câncer de Barbalha, solicitando a doação de 1kg de alimento não-perecível que será doado à instituição referência no Cariri no apoio às famílias de crianças que enfrentam o câncer.