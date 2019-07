Com rodada de fracasso para os dois lados, Ceará e Fortaleza buscam bom resultado no Clássico-Rei

O final de semana não foi de alegria para os representantes cearenses no Brasileirão série A. No sábado (27), o Ceará foi batido pelo Internacional, em Porto Alegre, pelo placar de 1 a 0. Já o Fortaleza, jogando no domingo (28), diante de sua torcida, contra o Corinthians, até saiu na frente, mas levou a virada na segunda etapa: 3 a 1. Agora, nas vésperas de um Clássico-Rei, no próximo sábado (3), as duas equipes buscam acertar os pontos e se manter vivos na competição. Com a mesma pontuação e ocupando posições próximas na tabela de classificação, Ceará (13º) e Fortaleza (14º) esperam se distanciar cada vez mais do Z-4.

Ceará

O Vozão esteve abaixo do futebol apresentado no último jogo, quando venceu o então líder Palmeiras pelo placar de 2 a 0. Com transição lenta no setor de meio de campo e sem conseguir levar perigo à defesa colorada, o Ceará segurou a posse de bola na segunda etapa mas não transformou a pressão em gols. Nem a estreia do meia Juninho Quixadá no Campeonato Brasileiro 2019 – aguardada pela torcida Alvinegra – conseguiu virar o placar a favor do time cearense. O técnico Enderson Moreira ainda ficou na bronca com o VAR que, segundo ele, deixou de dar um pênalti em favor do Alvinegro do fim da segunda etapa.

Fortaleza

Em noite de pouca inspiração do Fortaleza, na Arena Castelão, o Tricolor saiu na frente do placar mas não segurou o Timão e sofreu a virada no segundo tempo. O Fortaleza permanece com os mesmos 14 pontos, o que preocupa a comissão técnica do Leão, que busca uma melhor colocação na tabela para se distanciar da zona de rebaixamento. Alegria para um lado, tristeza para o outro. No primeiro tempo, o Fortaleza teve boas chances para marcar – tanto é que saiu na frente do placar. Após uma boa jogada de Romarinho, que cruzou com precisão, Osvaldo conseguiu o cabeceio, fazendo com que desviasse em Manoel (Corinthians) e terminasse no fundo das redes. Porém, após um primeiro tempo razoável, o Corinthians despertou e, com 20 minutos do segundo tempo de um jogo “morno”, Pedrinho empatou a partida. Para levar a vitória, o Timão contou com gols de Bosseli e Danilo Avelar.

Clássico-Rei

Ceará e Fortaleza já pensam no próximo confronto pelo Brasileirão. A partir das 19 horas do sábado, os times entram em campo pela 13ª rodada. Com promessa de grande público e boa atuação dos dois times – que seguem competitivos na competição -, podemos esperar duas equipes jogando para frente e em busca da vitória.