Começa a tramitar na Assembleia Legislativa projeto de lei de parlamentar

Com a leitura do expediente da sessão plenária desta quarta-feira (17), iniciou tramitação na Assembleia Legislativa projeto de lei de parlamentar.

De autoria do deputado Jeová Mota (PDT), o projeto de lei 421/19 denomina Sebastião Evangelista Torquato o trecho da rodovia CE-265, do entroncamento da CE-176, localidade de Morro Redondo, com entroncamento da CE-187, em Nova Russas.

De acordo com o parlamentar, Sebastião Evangelista Torquato nasceu no município de Ipu, no Ceará, em 25 de Abril de 1936, filho de Francisco Assis Torquato e Maria Sousa Torquato. Estudou na Escola São Gerardo e também foi aluno do Colégio Sobralense e do Liceu do Ceará. Em 1960, foi aprovado no vestibular de Medicina pela Universidade Federal do Ceará (UFC).

Iniciou a carreira de médico na cidade de Nova Russas, onde permaneceu por 48 anos. Conhecido como Dr. Evangelista Torquato, foi ginecologista e obstetra.

“Era um humanista. Utilizava de toda sua experiência e sensibilidade para amenizar a dor do parto. Um exemplo de profissional da saúde, que cumpriu bem sua missão de salvar vidas”, argumenta o autor da proposta.

Após a leitura no Plenário, a matéria segue para a análise da Procuradoria da Assembleia Legislativa. Em seguida, para a apreciação das comissões técnicas da Casa. Se aprovada, será encaminhada para votação no Plenário.