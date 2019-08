Começa festa de N. S. de Nazaré, em Capistrano

Com a as bênçãos das chaves, objetos, carros, motoristas e dos motociclistas começa nesta quinta-feira, às 17 horas, a tradicional festa de Nossa Senhora de Nazaré, padroeira de Capistrano. Em seguida haverá uma carreata até a matriz, onde será hasteada a bandeira e celebrada a tradicional missa de abertura, que ficara a cargo dos padres Valdenor e Adailson.

A festa da padroeira de Capistrano é um momento para estreitar os laços fraternos da comunidade paroquial, bem como reunir os capistranenses, mesmo os que moram fora do Ceará ou do Brasil. A festa vai até 8 de setembro, dia dedicada à Virgem Maria, oportunidade em que será realizado o Círio de Nazaré.

A devoção a Nossa Senhora de Nazaré teve início com uma aparição e um milagre, ambos ocorridos em Portugal, há 200 anos. Consta que a imagem da Santa foi encontrada pelo caboclo Plácido José de Souza no ano de 1700, às margens do igarapé Murucutu. a programação:

Confira a programação da festa: