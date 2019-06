Comércio da capital espera movimentar R$ 145 milhões no dia dos namorados

Considerado a quarta data mais importante para o comércio local, o dia dos namorados deve injetar cerca R$ 145 milhões na economia fortalezense com a compra de presentes. O valor está 2% abaixo do estimado, para o mesmo período em relação ao ano passado, quando o impacto previsto foi de R$ 148 milhões. Os dados são referentes a pesquisa Potencial de de Consumo do Fortalezense divulgada pela Federação do Comércio de Bens, Serviços e Turismo do Estado do Ceará (Fecomércio-CE) nesta quarta-feira (5).

Aproximadamente 53,9% dos consumidores da Capital afirmaram que não realizarão compras, enquanto 39,5% disse que irão comprar presentes para presentear na data e 6,6% ainda não sabem.

De acordo com o estudo, o valor médio das compras estimado é de R$ 227. Entre os itens com maior preferência pelos consumidores, o setor de vestuário e acessórios lidera com 29,9%, seguido de perfumaria e cosméticos (21,6%) e calçados e bolsas (13,6%).

O comércio local pode esperar uma maior concentração de compras no final de semana, já que 20,7% dos fortalezenses apontam o sábado como o dia mais provável para realizar a compra dos presentes. No entanto, 45% dos consumidores indicaram não ter um dia certo.

O levantamento ainda revela que entre os locais de compra, 60,3% dos consumidores preferem lojas de shopping.