Comércio de Fortaleza tem horário de funcionamento ampliado para o fim do ano

O Centro Fashion Fortaleza abrirá de segunda a segunda a partir do dia 11 de dezembro e as lojas do Centro já estão funcionando aos domingos desde o dia 1º, abrindo entre 8h e 9h e fechando entre 15h e 16h, segundo a Câmara de Dirigentes Lojistas (CDL) de Fortaleza. No domingo antes do Natal, dia 22, o horário de funcionamento será ampliado mais uma vez, com lojas abertas até às 18h.