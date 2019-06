Comércio perdeu 411 mil postos de trabalho e 80 mil empresas nos últimos 4 anos

A Pesquisa Anual do Comércio (PAC) trouxe os dados consolidados do mercado em 2017. Naquele ano, havia no país pouco mais de 1,5 milhão de empresas do ramo comerciário, que empregavam 10,2 milhões de trabalhadores. Em 2014, eram cerca de 1,6 milhão de empresas e mais de 10,6 milhões de ocupados no setor, uma queda de 5% na quantidade de empresas abertas e 3,9% pessoas ocupadas na área.

Com o fechamento de empresas, também diminuiu o número de lojas. Nos quatro anos de crise, 61,7 mil lojas fecharam as portas no país, o que corresponde a uma queda de 3,9% no período. As regiões que registraram participação na queda foram a sul e a sudeste, enquanto o nordeste, centro oeste e norte tiveram aumento dessa receita.