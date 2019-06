Comissão aprova Código da Cidade com mais de 170 emendas; matéria será votada nesta terça

Com mais de 170 emendas, foi aprovado pela Comissão Especial de Apreciação de Matérias que alterem o Plano Diretor. O projeto de lei complementar 006/2019 que dispõe sobre o Código da Cidade entrará em pauta nesta terça-feira (25), de acordo com o presidente da CMFor, Antônio Henrique (PDT).

O presidente da Comissão, vereador Esio Feitosa (PPL), acatou a proposta feita inicialmente pelo vereador Sargento Reginauro (Sem Partido) de votar as emendas favoráveis por vereador em bloco, com a ressalva de votar em separado as que haviam recebido subemendas. O vereador Sargento Reginauro exaltou a isenção do presidente Esio Feitosa e do relator Renan Colares (PDT) em conversar com a oposição e acatar diversas emendas que melhoraram o texto.

Do total de 483 emendas, 247 foram retiradas pelos autores após o trabalho de convencimento feito por Esio e Colares. Segundo Esio, ainda podem ser apresentadas emendas em segunda discussão desde que assinadas por 15 vereadores. Estiveram presentes na reunião, além de Esio e Renan Colares, os vereadores Sargento Reginauro, Dr. Porto (PRTB), Michel Lins (PPS), Joaquim Rocha (PDT) e Benigno Júnior (PSD). Joaquim Rocha que substitui o vereador Jonh Monteiro (PDT), que está licenciado, assumiu também a vaga do vereador na Comissão.