Comissão aprova requerimento que cria Jornada pela Infância e Adolescência

A Comissão da Infância e Adolescência da Assembleia Legislativa do Estado do Ceará se reuniu na manhã desta quinta-feira (26) e aprovou requerimento da presidente do colegiado, deputada Érika Amorim (PSD), que cria a Jornada pela Infância e Adolescência.

De acordo com a parlamentar, o projeto será realizado no mês de outubro em parceria com os municípios do estado do Ceará e os órgãos de Direitos Humanos, Educação, Saúde, Cultura, Esporte e Lazer, e, Proteção Social e Cidadania. “Viabilizaremos, por meio de encontros, palestras, audiências públicas e ações intersetoriais com órgãos e entidades parceiras na promoção de direitos e prevenção de violência contra esse público, como também, formar profissionais na identificação destas violações e informar a sociedade sobre os canais de denúncias”, explicou a deputada. Participaram ainda da reunião os deputados Nizo Costa (PSB) e Augusta Brito (PCdoB), além de representantes de diversos órgãos que irão colaborar com o projeto.

(*)com informação da AL