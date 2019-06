Comissão avalia combate ao feminicídio nos estados

Os modelos estaduais de sucesso no combate ao feminicídio serão analisados nesta tarde na comissão externa que acompanha casos de violência doméstica.

“Para cada secretaria de estado de Segurança Pública do Brasil, a qualidade dos serviços varia amplamente”, explica a deputada Flávia Arruda (PL-DF), que propôs a realização do debate. “Precisamos analisar os protocolos que cada estado vem fazendo nos atendimentos dessas mulheres e a partir daí, estudar os melhores modelos, e sugerir um ‘protocolo mínimo’ idêntico para todo território brasileiro.”

Foram convidados para o debate, entre outros, os secretários de segurança pública do Distrito Federal, Anderson Gustavo Torres; do Piauí, Fábio Abreu Costa; e do Rio Grande do Sul, Ranolfo Vieira Júnior.

(*)com informação da Agência Câmara Notícias