Comissão Conjunta aprecia projeto que amplia de 25% para 30% o limite de crédito da Prefeitura de Fortaleza

A Comissão Conjunta de Legislação e Orçamento da Câmara Municipal de Fortaleza esteve reunida nesta quinta-feira, 12, para apreciar em regime de urgência, o projeto de lei nº 445/19, de autoria do Executivo Municipal, que visa alterar o art. 7° da Lei N° 10.841/18, ampliando de 25% para 30% o limite para abertura de créditos adicionais suplementares ao orçamento de 2019.

Na ocasião, a comissão apreciou duas emendas que tiveram o parecer contrário do relator da matéria, vereador Ésio Feitosa (PDT). Foram elas: emenda 001, de autoria do vereador Guilherme Sampaio (PT) e a emenda 002 de autoria do vereador Sargento Reginauro (sem partido).

A matéria segue para ser inserida na pauta da Sessão Ordinária da próxima terça-feira, 17.