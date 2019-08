Comissão da Assembleia realiza visita a entidades de acolhimento

A Comissão da Infância e Adolescência da Assembleia Legislativa (CIAAL) prossegue na manhã desta terça-feira (13/06), às 8h30, a série de visitas a instituições de acolhimento de crianças e adolescentes, em Fortaleza e na Região Metropolitana.

A presidente do Colegiado, deputada Érica Amorim (PSD), ressalta que a ideia é conhecer a estrutura física das unidades, além de obter informações sobre os acolhidos. “Vamos visitar duas entidades. Nosso intuito é ajudar essas casas, avaliando as principais necessidades e propondo melhorias. A Comissão da Infância também tem o papel de dar suporte a todos aqueles que assistem nossas crianças e adolescentes”, explica.

Ao todo, mais 15 instituições serão visitadas neste segundo semestre. Às visitas acontecem a cada 15 dias, às terças-feiras, a partir das 8h30. Sete entidades de acolhimento já receberam a visita da Comissão da Infância e Adolescência da AL.

Com base nas visitas anteriores, a deputada Érika Amorim acredita que para aperfeiçoar as assistências às crianças e adolescentes é necessária a integralização dos Centros de Referência de Assistência Social (Cras) com os Centros de Referência Especializado de Assistência Social (Creas).

A parlamentar reforça ainda que o colegiado deve atuar na promoção de oficinas de treinamento para profissionais que lidam com a realidade dos abrigos. “É importante também estimular a sociedade e fazê-la ter conhecimento dos programas de apadrinhamento, além de reforçar o debate sobre a celeridade de casos que compreendem a adoção”, enfatiza.