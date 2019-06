Comissão da reforma da Previdência encerra debates sobre parecer após quatro dias de discussões

Moreira prepara uma nova versão do relatório com mudanças para tentar conseguir mais apoio entre os partidos, mas já antecipou que não vai alterar os pontos estruturais da proposta. Itens centrais da matéria como idade mínima de aposentadoria, estão mantidos. O presidente da comissão, deputado Marcelo Ramos (PL-AM), adiantou que a votação deverá ficar para a semana que vem.

O presidente da Câmara, Rodrigo Maia (DEM-RJ), é um dos principais defensores de que a reforma também seja válida para estados e municípios e tem trabalhado a favor da medida. Rodrigo Maia chegou a se reunir com um grupo de governadores do Nordeste, mas ainda busca entrar em um consenso com líderes partidários. Dos 27 governadores, apenas quatro, do Ceará, Piauí, Pernambuco e Bahia, são contrários à proposta e resistem a convencer os parlamentares dos seus estados a votarem a favor da medida.