Comissão de Defesa do Consumidor debate qualidade da internet e cobranças indevidas em telefonia

A Comissão de Defesa do Consumidor da Câmara promove audiência pública nesta terça-feira (24) para discutir a qualidade dos serviços de internet e cobranças indevidas em telefonia.

O pedido para o debate é do deputado Felipe Carreras (PSB-PE). Ele tem especial interesse em conhecer como se dará a transição para a tecnologia 5G de telefonia móvel. “Notória a importância de tal adequação de sistema para os consumidores brasileiros que carecem de um serviço de melhor velocidade a preços mais competitivos, e cabe a este colegiado entender como se dará o processo de migração, os custos envolvidos e em que medida isso impactará nos valores praticados nas tarifas”, justificou Carreras.

Foram convidados, entre outros, o advogado e representante do Instituto de Defesa do Consumidor (Idec), Diogo Moyses Rodrigues; representantes da Agência Nacional de Telecomunicações (Anatel); e da Secretaria Nacional de Defesa do Consumidor (Senacon/MJ).

A audiência pública ocorre nesta terça-feira, às 14 horas, em plenário a definir. O evento terá transmissão interativa.