Comissão de Direitos Humanos debate a violência contra as pessoas idosas

A Comissão de Direitos Humanos e Cidadania (CDHC) da Assembleia Legislativa realiza, nesta quarta-feira (10), às 14h30, audiência pública para tratar da “Conscientização e Combate à Violência contra as Pessoas Idosas no Estado do Ceará”. O debate, solicitado pelo deputado Renato Roseno (Psol), será no Complexo das Comissões Técnicas da Casa.

“O combate e a prevenção à violência contra a pessoa idosa são aspectos fundamentais na construção de uma sociedade mais justa e igualitária. A realização de ações, políticas e campanhas neste sentido é algo imprescindível na promoção dos Direitos Humanos”, destaca o deputado.

Ainda de acordo com Renato Roseno, pessoas idosas, com idade superior a 60 anos

“apresentam especificidades de saúde, sociabilidade e cuidado que demandam atenção focal do Estado nas políticas públicas, sobretudo, no enfrentamento aos diversos tipos de violência a que esta população está submetida”.

Foram convidados para o debate, representantes da Secretaria de Segurança Pública e Defesa Social do Estado do Ceará (SSPDS), Defensoria Pública Geral do Estado, da Associação Cearense Pró-Idoso, do Fórum Cearense de Políticas para o Idoso (Focepi), do Colegiado Estadual de Gestores Municipais de Assistência Social do Ceará (Coegemas/Ce), do Conselho Estadual de Assistência Social do Ceará (Ceas), da Coordenadoria Estadual de Políticas para Idosos e Pessoas com Deficiência, entre outras entidades ligadas ao idoso.