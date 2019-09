Comissão de Meio Ambiente aprova dois projetos de parlamentares

A Comissão de Meio Ambiente e Desenvolvimento do Semiárido da Assembleia Legislativa aprovou, na manhã desta quarta-feira (18), dois projetos de indicação de parlamentares.

O projeto de indicação n°133/19 , do deputado Soldado Noelio (Pros), institui a Política Estadual do Bem Estar e Proteção Animal do Estado.

O projeto de n°190/19 , do deputado Manoel Duca (PDT), dispõe sobre a Criação do Selo Empresa Sustentável no Estado.

Foi aprovado ainda um requerimento do deputado Acrísio Sena (PT) solicitando reunião com os presidentes de Comissões de Meio Ambiente das assembleias do Nordeste, para debater o processo de desertificação e as iniciativas governamentais no sentido de implementar políticas de prevenção do bioma Caatinga.

Participaram da reunião os deputados Acrísio Sena (PT), Renato Roseno (Psol) e Romeu Aldigueri (PDT).