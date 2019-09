Comissão de Mudanças Climáticas discute monitoramento de queimadas

Os mecanismos de monitoramento de desmatamentos e queimadas serão avaliados hoje na Comissão Mista sobre Mudanças Climáticas.

O tema tem mobilizado a atenção de autoridades brasileiras e estrangeiras após o anúncio, pelo Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais (Inpe), do aumento do número de queimadas e desmatamentos na região Amazônica.

Na semana passada, em audiência no colegiado, o vice-presidente do Conselho Diretor do Instituto Democracia e Sustentabilidade, João Paulo Capobianco, defendeu o Fundo Amazônia, voltado à captação de doações para prevenção e combate ao desmatamento das florestas no bioma Amazônia.

Desta vez, foram convidados para a audiência com os parlamentares representantes do Ibama; do Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais (INPE); do Instituto de Pesquisa Ambiental da Amazônia (Ipam); do MAPBiomas; do Instituto do Homem e Meio Ambiente da Amazônia (Imazon); e da Associação Nacional dos servidores da Carreira de Especialista em Meio Ambiente (Ascema).

Participação popular

A audiência será realizada a partir das 14h30, no plenário 6 da ala Nilo Coelho, no Senado.

O evento será transmitido ao vivo pela internet. Os interessados poderão participar enviando perguntas e sugestões aos convidados. Clique aqui e participe.

*com informações da Câmara dos Deputados.