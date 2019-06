Comissão de Segurança Pública debate questões relacionadas a crimes cibernéticos

A Comissão de Segurança Pública e Combate ao Crime Organizado debate nesta quarta-feira (5) questões relacionadas a crimes cibernéticos. O debate atende a requerimento do deputado Luís Miranda (DEM-DF).

O parlamentar explica que p Ministério Público Federal atuou em quase cinco vezes mais processos por divulgação e armazenamento de pornografia infanto-juvenil (2.169 ações) do que por racismo e outros crimes de ódio (442) em 2018, mas o Grupo de Apoio sobre Criminalidade Cibernética detectou, no balanço anual, uma queda de 17,5% nos autos por crimes ligados à pornografia ou abuso infanto-juvenil online (houve 2.630 em 2017) e um aumento de 29,2% em crimes de ódio (342 no ano anterior).

“Com a finalidade de conceder mais transparência e ainda estudar e discutir sobre o tema e ao final tomar as medidas cabíveis se faz necessário que seja realizada a presente audiência pública para o combate aos crimes virtuais”.

Foram convidados:

– Presidente da Associação do Ministério Público do Distrito Federal e Territórios, Trajano Sousa de Melo;

– Presidente da Associação dos Magistrados do Distrito Federal, Fábio Francisco Esteves;

– Coordenadora do Grupo de Trabalho de Combate aos Crimes Cibernéticos do Ministério Público, Neide Mara Cavalcanti Cardoso de Oliveira;

– Representante do Ministério da Justiça e Segurança Pública;

– Agente de Polícia Federal, especialista em crimes cibernéticos e Escritor, Luiz Walmocyr dos Santos Junior; e o

– Diretor Social da Associação dos Peritos Criminais Federais, Evandro Lorenz.

(*)com informação da Agência Câmara Notícias