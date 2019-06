A Comissão de Agricultura, Pecuária, Abastecimento e Desenvolvimento Rural da Câmara realiza audiência pública nesta quarta-feira (5) para discutir “A conjuntura do agronegócio brasileiro e as perspectivas futuras.” O debate atende requerimento do deputado Fausto Pinato (PP-SP).

Foram convidados para a audiência o ex-ministro da Agricultura, Blairo Maggi; e o ex-secretário da Casa Civil do Governo do Distrito Federal, Eumar Novacki.

(*)com informação da Agência Câmara Notícias