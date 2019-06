Comissão debate cortes e continuidade do Minha Casa, Minha Vida

As mudanças no programa Minha Casa, Minha Vida serão tema de audiência pública nesta manhã, na Comissão de Desenvolvimento Urbano. O debate foi proposto pelos deputados Edmilson Rodrigues (Psol-PA) e José Ricardo (PT-AM).

Segundo os parlamentares, o governo anunciou cortes no financiamento do programa, atingindo em especial as famílias com renda de até R$ 1.800. “Além disso, o orçamento de 2019 sancionado pelo governo Bolsonaro ameaça a continuidade do Minha Casa, Minha Vida”, observam os deputados no requerimento.

Para discutir o tema, foi convidado o ministro do Desenvolvimento Regional, Gustavo Canuto.

(*)com informações da Agência Câmara Notícias