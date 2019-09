Comissão debate encontro mundial sobre saneamento, que terá o Brasil como sede

A Comissão de Infraestrutura (CI) promove na próxima quarta-feira (25), a partir das 9h, audiência pública interativa para debater a realização da 19ª edição do World Toilet Summit, maior evento sobre saneamento básico do mundo, que ocorrerá em São Paulo entre os dias 17 e 19 de novembro de 2019. É a primeira vez que o evento será na América Latina.

Foram convidados para o debate Jack Sim, fundador da World Toilet Organization, e Édison Carlos, presidente-executivo do Instituto Trata Brasil.

A audiência foi requerida pelo senador Fernando Bezerra Coelho (MDB-PE). Para ele, a reformulação do marco regulatório do saneamento básico “é necessária e urgente”. Conforme a justificação do requerimento, ainda há no país 35 milhões de pessoas sem acesso a água tratada e 100 milhões sem serviços de coleta de esgoto.

“Do esgoto coletado, apenas 46% é tratado. São dados alarmantes, que impedem a melhoria dos índices de desenvolvimento humano (IDH) e trazem sérios prejuízos sociais e econômicos a diversos setores produtivos, retardando o desenvolvimento da nação”, afirma Bezerra.

Composta por 23 senadores titulares e mesmo número de suplentes, a CI é presidida pelo senador Marcos Rogério (DEM-RO) e tem como vice-presidente o senador Wellington Fagundes (PL-MT). A audiência será na sala 7 da Ala Alexandre Costa, no Anexo 2 do Senado Federal.

(*)com informação da Agência Senado