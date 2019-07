Comissão debaterá projeto que altera processo orçamentário brasileiro

A Comissão Mista de Orçamento promove, nesta quinta-feira (4), uma audiência pública para discutir o Projeto de Lei Complementar (PLP) 295/16, que muda o processo orçamentário brasileiro, incluindo alterações nas leis de Responsabilidade Fiscal (Lei Complementar 101/00) e 4.320/64, considerada o marco legal das finanças públicas.

O debate atende a requerimento do deputado Lucas Gonzalez (Novo-MG). Para ele, a lei 4.320/64 precisa de um aprimoramento na gestão pública,

“com orçamento público equilibrado e instrumentos de controle dotados de uma aproximação financeira aliada à sua capacidade real de cumprimento das metas”. “Estabelecer uma padronização de prazos quanto à execução orçamentária, buscar uma convergência quanto aos padrões internacionais de contabilidade e fortalecer a política fiscal por meio de uma discussão mais ampla e capaz de introduzir mecanismos eficazes acerca do tema são prioridades no atual contexto que enfrentamos”, disse Gonzalez.

Convidados

Foram convidados para discutir o assunto com os parlamentares

– o secretário de Orçamento Federal, George Soares;

– o secretário do Tesouro Nacional, Mansueto Almeida;

– o consultor de Orçamento da Câmara dos Deputados Hélio Tollini;

– o representante do Conselho Federal de Contabilidade Aécio Dantas Júnior;

– o diretor executivo da Instituição Fiscal Independente do Senado Federal, Felipe Scudeler Salto;

– representante do Conselho Federal de Administração; e

– representante da Ordem dos Advogados do Brasil.

(*)com informação da Agência Câmara Notícias