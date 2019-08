Comissão define nesta quarta-feira primeiros convidados para debater Previdência

A Comissão de Constituição e Justiça (CCJ) vai definir nesta quarta-feira (14) os convidados das audiências públicas que vão discutir a reforma da Previdência. Entre as sugestões do relator, senador Tasso Jereissati (PSDB-CE), está o secretário especial de Trabalho e Previdência do Ministério da Economia, Rogério Marinho.

Tasso afirmou que a comissão deve aprovar outros requerimentos convidando sindicalistas e especialistas para discutirem as novas regras de aposentadoria. O presidente do Senado, Davi Alcolumbre, já anunciou que o calendário para a análise do texto será construído em conjunto com os líderes partidários.

A presidente da CCJ, senadora Simone Tebet (MDB-MS), vai sugerir sessões extraordinárias para as audiências públicas aprovadas.