Comissão discute retirada das regras previdenciárias da Constituição

A Comissão Especial da Reforma da Previdência (PEC 6/19) discute nesta quinta-feira (30) a desconstitucionalização, isto é, a retirada de regras previdenciárias da Constituição brasileira. De acordo com o cronograma elaborado pelo relator do texto, deputado Samuel Moreira (PSDB-SP), essa será a última audiência pública do colegiado.

Foram convidados para discutir o assunto com os parlamentares:

– o secretário Especial Adjunto de Previdência e Trabalho no Ministério da Economia, Bruno Bianco Leal;

– o diretor de Programa na Secretaria Especial de Previdência e Trabalho no Ministério da Economia, Felipe Mêmolo Portela;

– o presidente do Fórum Nacional Permanente das Carreiras Típicas de Estado, Rudinei Marques;

– a pesquisadora da Fiocruz, Sônia Fleury.

*Com informação Agência Câmara Notícias