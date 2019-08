Comissão Especial das Obras da Transposição se reúne com Ministro do Desenvolvimento e garante repasse dos recursos

Membros da Comissão Especial para Acompanhamento das Obras da Transposição estiveram reunidos, em Brasília, com o Ministro do Desenvolvimento Regional, Gustavo Canuto para apresentar o relatório das obras da Transposição no Ceará e do Cinturão das Águas do Estado. Durante a reunião, o ministro informou que os recursos para os pagamentos de agosto e setembro estão garantidos. A previsão é de que até o final de agosto a verba para os demais meses até o final do ano também seja confirmada.

Em relação ao Cinturão das Águas do Ceará, Guilherme Landim destacou que já foi empenhado um recurso de R$ 97 milhões, embora não haja previsão para liberação da verba. Existe, por parte do Ministro e do Deputado Federal Domingos Neto – junto da Bancada Federal Cearense – a intenção de cobrar e garantir o pagamento para esse recurso do cinturão. Mas essa é uma luta que vai continuar até termos a garantia e confirmação, afirmou Landim.

Outra preocupação levantada pelos representantes da Comissão Especial foi a questão da privatização. De acordo com as informações da comissão especial, a União estuda a concessão à iniciativa a fim de explorar as potencialidades energéticas com a compra garantida do que for produzido. Dessa forma, o valor da operacionalização por metro cúbico de água, estimado inicialmente em R$ 0,77 pode ser reduzido para, aproximadamente, R$ 0,56.

Participaram da reunião o deputado Guilherme Landim (PDT), presidente do colegiado, e os parlamentares Marcos Sobreira (PDT), Nizo Costa (PSB), Augusta Brito (PC do B), e o deputado federal Domingos Neto (PSD).

Confira mais detalhes: