Comissão Especial de Desenvolvimento inicia construção de plano de trabalho

Foi realizada a primeira reunião da Comissão Especial de Desenvolvimento das Regiões de Planejamento do Estado do Ceará, no Complexo das Comissões, na manhã desta quinta-feira (16), na Assembleia Legislativa do Ceará.

Na ocasião, os parlamentares discutiram pontos importantes para a construção de uma metodologia de trabalho para a referida comissão.

“Começamos a trabalhar a definição de uma metodologia que iremos utilizar nos próximos 12 meses. Acertamos, também, que teremos um olhar técnico para não termos somente um olhar político”, disse o presidente da Comissão, deputado Salmito (PDT).

Segundo ele, serão convidados às reuniões técnicos do Instituto de Pesquisa e Estratégia do Ceará/IPECE e da Plataforma de Planejamento Ceará 2050 para apresentação de dados e informações.

Um outro ponto discutido foi a realização de audiências públicas em cada uma das 14 regiões do Ceará.

“É importante ouvirmos prefeitos, vereadores, representantes da sociedade civil e a população em geral dos municípios de cada região. Queremos contribuir, a partir do desenvolvimento regional, com melhores serviços prestados à população, economizando recursos públicos”, ressaltou Salmito.

Participaram dessa primeira reunião os deputados Audic Mota (PSB), Carlos Felipe (PCdoB), Guilherme Landin(PDT), Nezinho Farias (PDT), Nelinho (PSDB) e Romeu Aldigueri (PDT), além do presidente Salmito (PDT).

Confira todos os pontos abordados:

1- Definição do cronograma.

2- Plano estratégico de desenvolvimento regional para cada uma das 14 regiões de planejamento.

3- Construir um plano de trabalho, onde cada deputado possa ficar responsável por uma parte do planejamento.

4- Ouvir a população e as lideranças políticas de cada região, através de audiências públicas.

5- Obter um diagnóstico técnico para cada uma das regiões de planejamento.

6- Construção de um marco regulatório.

7- Levantar os dados dos recursos investidos pelo Governo do Estado em cada região.

8- Verificar a condição do acesso à água nas comunidades das regiões.

9- Convidar um representante do Instituto de Pesquisa e Estratégia Econômica do Ceará (Ipece) para fazer uma apresentação técnica na referida comissão especial.

10- Convidar um representante de O Ceará 2050 – que é uma plataforma colaborativa de planejamento estratégico de longo prazo -, para fazer uma apresentação técnica à referida comissão especial.