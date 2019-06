Comissão Especial define cronograma de atividades

Em sua 4ª Reunião Ordinária, a Comissão Especial de Desenvolvimento Regional das Regiões de Planejamento do Estado do Ceará da Assembleia Legislativa (AL) aprovou a proposta de plano de trabalho e definiu o cronograma das atividades até abril de 2020.

Das quatro etapas a serem percorridas, a primeira, que é o diagnóstico, já está sendo realizada com o mapeamento dos dados, pesquisas e estudos sobre as 14 regiões de planejamento e com prospecção sobre a legislação vigente.

Os próximos passos estão relacionados ao diagnóstico de campo (etapa 2), com audiências públicas regionais e sistematização das informações coletadas que devem acontecer até dezembro deste ano.

A elaboração de relatório conclusivo e de marco regulatório regional (etapa 3), será nos meses de fevereiro e março de 2020 e, em abril, a divulgação para a sociedade e entrega do documento ao Governo de Estado (etapa 4), durante seminário de encerramento.

“O planejamento é uma ferramenta inteligente para servir melhor a população e que faz economizar recurso público. O objetivo dessa comissão é contribuir com o desenvolvimento do Ceará de forma planejada”, destaca o deputado Salmito, presidente do colegiado. Segundo ele, esse cronograma vai levar à construção de um conjunto de propostas de ação para os poderes Executivo, Legislativo e Judiciário.

Estiveram presentes na reunião os deputados Leonardo Pinheiro (PP), vice-presidente; Sérgio Aguiar (PDT); Audic Mota (PSB); Nelinho (PSDB) e Nizo Costa (PSB).