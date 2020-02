Comissão Especial do São Francisco retoma atividades em 2020

A Comissão Especial para Acompanhamento das Obras de Transposição do Rio São Francisco da Assembleia Legislativa do Ceará retoma as atividades em 2020 com visitas, reunião no Rio Grande do Norte e expectativa de ida a Brasília para atualizar prazos e demandas do projeto.

Segundo o deputado Guilherme Landim (PDT), presidente do colegiado, ainda em fevereiro será realizada uma visita ao escritório regional da obra federal, na cidade pernambucana de Salgueiro. O parlamentar informa que a visita busca fazer uma nova avaliação sobre o estágio da obra atualmente. A comissão também participará de reunião da Frente Parlamentar Interestadual em Defesa da Transposição do Rio São Francisco no mês de março, que será realizada na Assembleia Legislativa do Rio Grande do Norte, adianta o deputado. Segundo o parlamentar, a expectativa é de marcar uma nova visita da frente interestadual e da comissão a Brasília para, em reunião com o Ministério do Desenvolvimento Regional, avaliar as novas metas e etapas da obra de transposição. Ao longo de 2019, a Comissão Especial realizou encontros com outras casas legislativas, relatórios de acompanhamento das etapas da intervenção federal e visitas aos canteiros de obras, assim como reuniões com órgãos federais, estaduais e empresas responsáveis pelos trabalhos. Além do deputado Guilherme Landim, o colegiado é composto pelos parlamentares Antônio Granja (PDT), Júlio César Filho (Cidadania), Marcos Sobreira (PDT), Nezinho Farias (PDT), Nelinho (PSDB), Queiroz Filho (PDT), Walter Cavalcante (MDB) e Danniel Oliveira (MDB).