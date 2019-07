Comissão Especial tem sua última reunião do semestre nesta quinta

A Comissão Especial de Desenvolvimento das Regiões de Planejamento do Estado do Ceará fará sua última reunião do semestre nesta quinta-feira (11/07), no Complexo das Comissões da Assembleia Legislativa, nas salas 2 e 4, para para definir o calendário das audiências públicas nas regiões e escolha do relator. O colegiado, presidido pelo deputado Salmito (PDT), está na etapa de construção de diagnóstico, com mapeamento de dados, pesquisas e estudos sobre as 14 regiões de planejamento, com prospecção sobre a legislação vigente.

Nesse primeiro momento, a comissão contou com as apresentações de técnicos do Ipece, do projeto Ceará 2050 e, ainda, esteve em visita à Fecomércio e à Federação das Indústrias do Estado do Ceará (Fiec), para conhecer o Observatório da Indústria. Na próxima etapa, a partir de agosto, haverá a realização de audiências públicas regionais e sistematização das informações coletadas, que devem acontecer até dezembro deste ano. A elaboração de relatório conclusivo e de marco regulatório regional (etapa 3), será nos meses de fevereiro e março de 2020 e, em abril, a divulgação para a sociedade e entrega do documento ao Governo de Estado (etapa 4), durante seminário de encerramento.

Essa Comissão, que tem na presidência o deputado Salmito (PDT), também autor da proposição, é composta pelos deputados Leonardo (Pinheiro-PP), eleito vice-presidente; Guilherme Landim (PDT); Romeu Aldigueri (PDT); Fernando Santana (PT); Sérgio Aguiar (PDT); Audic Mota (PSB), e Carlos Felipe (PCdoB). O objetivo do colegiado é debater e construir agenda propositiva em relação ao planejamento estratégico das regiões cearenses e está buscando fundamentações técnicas para construir seu plano estratégico.