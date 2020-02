Comissão se reúne nesta quinta-feira para debater reajuste salarial dos militares

Representantes do Governo do Estado, do Poder Legislativo e associações militares vão se reunir na manhã desta quinta-feira (13), na Assembleia Legislativa, para debater a negociação da reestruturação salarial de policiais e bombeiros do Ceará.

De acordo com o secretário-chefe da Casa Civil, Élcio Batista, o Governo tem tratado com muita responsabilidade a valorização das diversas carreiras. Este é o segundo encontra da comissão criada para realizar as negociações. Na segunda-feira (10), o governo e os representantes estiveram reunidos, também na Assembleia, para iniciar a apresentação das propostas dos dois lados.

Na semana passada, os policiais militares da Grande Fortaleza e do Interior do Estado realizaram uma manifestação de frente a Assembleia Legislativa contra proposta inicial de reajuste dos salários. Em resposta, o Governo do Estado criou a comissão com objetivo de avaliar as propostas apresentadas pela categoria sobre a reestruturação salarial dos agentes de segurança.