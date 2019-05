Comissão vai discutir impacto das restrições ao Censo de 2020 para população idosa

A Comissão de Defesa dos Direitos da Pessoa Idosa da Câmara dos Deputados promove audiência pública nesta quarta-feira com o tema “Restrições ao censo 2020 e seus impactos nas políticas públicas da pessoa idosa”.

Foram convidados o pesquisador titular da Escola Nacional de Ciências Estatísticas e Pesquisador do IBGE, Pedro Luís do Nascimento Silva; o pesquisador do Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada (Ipea) e professor da Unieuro/DF Fernando Gaiger; e a representante do sindicato do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) Dione de Oliveira.

A audiência pública foi solicitada pelo deputado Marcelo Freixo (Psol-RJ). Ele lembra que o censo é fonte de informação para o diagnóstico e definição de diversas políticas públicas.

“No caso da população idosa, constitui a única fonte de referência para o conhecimento das condições de vida dessa faixa etária em todos os municípios”, afirma.

Segundo Freixo, “a falta de informação impactará o monitoramento da cobertura da seguridade social, da situação de vida dos idosos com deficiência, as demandas de atendimento e construção de postos de saúde, entre outras políticas públicas.”