Comitiva avalia obras do sistema metroviário da Região Metropolitana de Fortaleza

A visita também contou com as presenças do secretário da Infraestrutura do Ceará, Lucio Gomes, e do presidente do Metrofor, Eduardo Hotz.

A comitiva percorreu o trecho Parangaba-Mucuripe (VLT), fez integração com a Linha Sul do metrô, visitou o canteiro de obras da Linha Leste e foi concluída no Centro de Controle Operacional do Metrofor, o que causou uma boa impressão ao secretário Jean Carlos Pejo.

Segundo o presidente do Metrofor, Eduardo Hotz, a importância vai além de ser a primeira visita de um representante federal. É uma oportunidade de mostrar a qualidade das obras de mobilidade de Fortaleza e ampliar o interesse do Governo Federal na implantação de mais atividades.

Para o secretário da Infraestrutura do Estado, Lúcio Gomes, foi um momento importante para que o Ministério, sendo um dos financiadores do projeto, pudesse acompanhar o andamento dos serviços.