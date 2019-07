Comitiva do Ceará visita China para tratar de investimentos e Educação

O governador Camilo Santana recebeu, nesta segunda-feira (22), no Palácio da Abolição, visita de comitiva chinesa do Governo Municipal de Dalian, cidade que dista em 840 km de Pequim.

A comitiva retribuiu a visita realizada pelo governador Camilo Santana e sua comitiva em abril desse ano à Dalian e visa continuar as tratativas de parcerias em diversas áreas iniciadas entre as duas partes ainda na China.

O grupo visitou mais cedo as instalações do Complexo Industrial e Portuário do Pecém (CIPP) e esteve reunido com a Secretaria da Educação para tratar do intercâmbio cultural entre os alunos cearenses e chineses.

O objetivo é a troca de experiências culturais, esportivas, e o desenvolvimento de uma comunidade escolar de aprendizado internacional.

Em agosto, dez alunos e a diretora da Escola de Ensino Médio em Tempo Integral Almiro da Cruz, de Barbalha, viajarão para Dalian, no primeiro intercâmbio cultural. O Governo do Ceará custeará as passagens e despesas com documentação e a Prefeitura de Dalian arcará com a hospedagem e alimentação.