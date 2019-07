Como prevenir e tratar doenças dos olhos

O ato de coçar os olhos pode parecer inofensivo à primeira vista, mas através deste hábito, muito comum em pessoas que sofrem com alergias, por exemplo, é possível contrair doenças oculares sérias e que podem prejudicar a visão de forma permanente.

E não são apenas as pessoas alérgicas que estão expostas ao risco. De acordo com o oftalmologista, Dr. Sisley Jean, como a estrutura dos olhos é delicada, a pressão exercida pelos dedos pode lesionar áreas importantes e até facilitar o desenvolvimento de doenças mais sérias.

Atualmente, segundo a Organização Mundial da Saúde (OMS), estima-se que, em todo o mundo, existam cerca de 39 milhões de pessoas com cegueira e que 246 milhões sofram com alguma perda moderada ou severa da visão. Muitos destes casos são decorrentes de doenças que poderiam ser evitadas.

Para Sisley, os altos números registrados pela OMS podem ser reduzidos apenas com uma boa prevenção aliada a mudanças de hábitos.

“É preciso adotar o costume de se realizar exames preventivos regularmente, pois muitas doenças podem ser controladas e até curadas com um bom acompanhamento médico”.

Conheça as três principais doenças oculares:

Catarata, glaucoma e conjuntivite são as cinco principais doenças que afetam a visão. Saiba mais sobre cada uma.

Catarata

Essa doença se caracteriza por deixar o cristalino opaco, o que leva à diminuição da visão e pode aparecer mais precocemente em pacientes diabéticos que não cuidam dos níveis de glicemia. Uma boa forma de prevenção é a utilização de óculos escuros para evitar danos causados pela radiação solar. O diagnóstico é clínico, realizado durante consulta oftalmológica e o tratamento é basicamente cirúrgico e bastante eficaz.



Glaucoma

É caracterizado pelo aumento da pressão intraocular que lesiona o nervo óptico, levando à progressiva diminuição da visão periférica. A doença tem prevalência em idosos, mas também pode ser causada pelo uso de corticoide e doenças da retina. O tratamento é feito inicialmente com colírios que diminuem a pressão intraocular, havendo também, em casos mais avançados, tratamento cirúrgico.

Conjuntivite

Muito conhecida nas emergências dos hospitais, a conjuntivite é uma inflamação da conjuntiva, membrana que reveste a parte anterior do olho. Pode ser infecciosa, alérgica e química e se manifesta mais frequentemente por vermelhidão, secreção, inchaço das pálpebras e sensação de corpo estranho. O diagnóstico é clínico e o tratamento feito com colírios, que podem variar dependendo do tipo da conjuntivite.