Companhia Docas do Estado do Ceará nomeia nova diretora-presidente

O Conselho de Administração (Consad) da Companhia Docas do Estado do Ceará (CDC) aprovou, nesta terça-feira (18), a nomeação de Mayhara Monteiro Pereira Chaves para assumir o cargo de diretora-presidente da companhia. Mayhara irá substituir César Augusto Pinheiro, que estava na função de diretor-presidente desde julho de 2015.

A nova diretora Mayhara Monteiro, natural do Espírito Santo, será a primeira presidente de uma companhia doca no atual Governo. Formada em Engenharia de Produção pela Faculdades Integradas Espírito Santense (FAESA) e Pós-graduada em Logística Empresarial pela mesma instituição, Mayhara possui ainda MBA em Gerenciamento de Projeto pela Fundação Getúlio Vargas (FGV) e já ocupou o cargo de Diretora de Planejamento e Desenvolvimento da Companhia Docas do Estado do Espírito Santo (CODESA), entre os anos de 2015 e 2018.

De acordo com o secretário Nacional de Portos e Transportes Aquaviários do Ministério da Infraestrutura, Diogo Piloni, a aposta do Governo Federal em profissionalizar a gestão das Companhias Docas, a partir da escolha de executivos experientes e com visão moderna de gestão empresarial, já colhe excelentes resultados.

No primeiro quadrimestre deste ano, a Autoridade Portuária de Santos alcançou o lucro líquido de R$ 68 milhões, o melhor resultado em décadas. E temos certeza de que Mayara Chaves reúne todas as condições técnicas para fazer um grande trabalho à frente da CDC, explicou o secretário.

O nome de Mayhara Chaves já foi aprovado pela Casa Civil da presidência da República e pelo Comitê de Elegibilidade, conforme prevê a Lei das Estatais. A posse da nova diretora-presidente está prevista para segunda-feira (24), na Companhia Docas do Ceará, no Porto de Mucuripe.

*Informações da Assessoria Especial de Comunicação do Ministério da Infraestrutura